Максим Виторган отвел восьмилетнего сына от Ксении Собчак в школу

1 января 2025 года стало известно о новом романе артиста. Он выложил в соцсетях снимок с Анной Коротковой, признавшись ей в любви. Подписчики актера отметили, что ему в очередной раз повезло встретить красивую девушку. По признанию Виторгана, его сердце остановилось, когда он увидел гримершу. В июле 2024 года звезда «Беспринципных» пригласил Короткову, которая на 18 лет его моложе, на свидание, и та согласилась. С этого момента начались их романтические отношения.