Максим Виторган отвел восьмилетнего сына от Ксении Собчак в школу

Актер Максим Виторган отвел восьмилетнего сына от телеведущей Ксении Собчак в школу. Перед выходом из дома артист снялся с Платоном в лифте и опубликовал их совместное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Утро — не повод для радости», — отшутился звезда «Беспринципных».
Знаменитости развелись весной 2019 года. Блогер считает, что расставание прошло достаточно мягко для их ребенка. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.
1 января 2025 года стало известно о новом романе артиста. Он выложил в соцсетях снимок с Анной Коротковой, признавшись ей в любви. Подписчики актера отметили, что ему в очередной раз повезло встретить красивую девушку. По признанию Виторгана, его сердце остановилось, когда он увидел гримершу. В июле 2024 года звезда «Беспринципных» пригласил Короткову, которая на 18 лет его моложе, на свидание, и та согласилась. С этого момента начались их романтические отношения.
У актера также есть двое детей от коллеги Виктории Верберг: дочь Полина и сын Даниил.
