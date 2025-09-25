С 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге пройдет 35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». В 2025 году, помимо конкурсных показов, на фестивале будет 11 спецпрограмм, в рамках которых покажут 96 фильмов из 43 стран.