С 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге пройдет 35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». В 2025 году, помимо конкурсных показов, на фестивале будет 11 спецпрограмм, в рамках которых покажут 96 фильмов из 43 стран.
Одна из самых ярких программ — «Десять: гран-при разных лет» — включает фильмы, уже ставшие классикой документального кино и анимации. Среди них «Беловы» Виктора Косаковского и «Хлебный день» Сергея Дворцевого, «Лев с седой бородой» Андрея Хржановского и «Моя любовь» Александра Петрова.
Картины программы «Двойные вершины» исследуют зыбкие грани между реальным и воображаемым. Среди участников — фильм-обладатель главного приза Каннского фестиваля «Простая случайность» Джафара Панахи, «Новая волна» Ричарда Линклейтера про любовь к кино и пронзительная драма Кристиана Петцольда «Отражения № 3».
В программе «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х» покажут фильмы Алексея Учителя («Обводный канал»), Сергея Сельянова («Духов день») и Александра Баширова («Железная пята олигархии»), где запечатлено внутреннее состояние города.
Программа «Панорама.doc» посвящена свободе и эскапизму, в «Новых голосах» выступят режиссеры-дебютанты, «Ар-деко: искусство быть громким» проследит историю противоречивого и изящного стиля, отметившего свое столетие. «Гротеск как ответ» рассмотрит конфликты любого рода через абсурд и эксцентрику. Главным героем программы «Картографируя Париж. Новое французское кино» станет столица Франции, а в «Мультиверсе» покажут короткометражные ленты.
Программный директор «Послания к человеку» — киновед Михаил Ратгауз. Кинофестиваль объединяет в своих программах игровые, документальные и анимационные фильмы.