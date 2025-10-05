«Тогда. Сейчас. Потом». Что не так с фильмом-экспериментом от создателей «Форреста Гампа»

О чем фильм «Тогда. Сейчас. Потом»
Где-то в Северной Америке есть клочок суши, по которому миллионы лет назад бродили динозавры, но их убила комета. Сильно позже там же поселились индейцы, а еще через сколько-то веков — Уильям Франклин, сын одного из отцов-основателей США. Через сто с чем-то лет через дорогу от поместья, когда-то принадлежавшего Франклину, построили сравнительно небольшой, но симпатичный дом. В разное время в нем успели пожить многие семьи, но дольше всех задержались Янги, оставшиеся тут на два поколения.
В своем новом фильме Роберт Земекис, режиссер «Кролика Роджера» и трилогии «Назад в будущее», пытается совместить динозавров, индейцев, Франклина и многие другие элементы с рассказом о горестях и радостях семьи Янгов.
Зачем смотреть
Рекламная кампания фильма «Тогда. Сейчас. Потом» строится не только на перечислении всех составляющих, которые Земекис постарался упихать в сто минут («Радость, надежда, утрата, любовь» — хвастается постер; странно, что сюда же через запятую не добавили гигантских рептилий), но и на указании того факта, что ленту делала команда, когда-то подарившая зрителям «Форреста Гампа».
Это действительно так: сценарий «Тогда. Сейчас. Потом» (в оригинале картина носит гораздо более простое название «Здесь») Земекис писал в соавторстве с Эриком Ротом, а ключевых персонажей, супругов Маргарет и Ричарда Янгов, сыграли Робин Райт и Том Хэнкс. Их экранный дуэт наверняка помнит любой зритель, видевший «Форреста Гампа». Любопытно, что до недавнего времени лента 1994 года оставалась единственным примером сотрудничества актеров. Теперь же Земекис позволил им воссоединиться, так что в кино можно сходить хотя бы из любопытства — посмотреть, что же получилось.
А получилось, скажем так, странно. 69-летний Хэнкс и 59-летняя Райт играют своих героев в возрасте от подросткового до преклонного. В нужных сценах Земекис омолаживает обоих с помощью AI; результат выглядит одновременно захватывающим и немного пугающим. Это не единственный технический трюк, задействованный режиссером: весь фильм (за исключением одного эпизода) снят как бы статичной камерой — под бессменным углом и формально без склеек. Чтобы аудитория не заскучала, Земекис выкрутасничает — например, встраивает экран в экран, совмещая в кадре мир доисторический и современный, или экспериментирует с зеркалами.
Почему можно не смотреть
Увлечение Земекиса трюками легко объяснить: и история Янгов, и уж тем более побочные сюжеты в «Тогда. Сейчас. Потом» просты до примитивности. Даже банальную семейную драму можно расцветить с помощью теплой человечной интонации, но Земекис и Рот с этим не справляются и предлагают зрителям приторную сентиментальность вместо теплоты, пафос вместо человечности.
В их картине люди выглядят такими же неубедительными, как и компьютерные динозавры, причем дело не только в омоложении отдельных актеров. Райт, Хэнксу и их коллегам достались персонажи-стереотипы, которые вяло тащат себя сквозь скучные житейские ситуации и общаются фразами, будто бы позаимствованными из ситкомов. Возможно, Хэнкс и Райт стараются, как могут, но даже в этом нельзя быть уверенным: во многих сценах компьютерные маски просто мешают разглядеть игру.