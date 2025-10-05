«Тогда. Сейчас. Потом». Что не так с фильмом-экспериментом от создателей «Форреста Гампа»

Где-то в Северной Америке есть клочок суши, по которому миллионы лет назад бродили динозавры, но их убила комета. Сильно позже там же поселились индейцы, а еще через сколько-то веков — Уильям Франклин, сын одного из отцов-основателей США. Через сто с чем-то лет через дорогу от поместья, когда-то принадлежавшего Франклину, построили сравнительно небольшой, но симпатичный дом. В разное время в нем успели пожить многие семьи, но дольше всех задержались Янги, оставшиеся тут на два поколения.