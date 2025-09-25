Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шахназаров: о «Мосфильме» 1990-х можно было бы снять фильм

Народный артист заявил, что студия была в ужасном состоянии в тот момент, когда он ее возглавил
Карен Шахназаров
Карен ШахназаровИсточник: Legion-Media.ru

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что студия была в ужасном состоянии в тот момент, когда он ее возглавил в 1998 году — об этом можно было бы снять фильм.

«Честно говоря, “Мосфильм”, конечно, был в ужасном состоянии. Эта была объективная ситуация 1990-х годов, и я же не пытаюсь бросить камень в предыдущее руководство. “Мосфильм” был разрушен. Конечно, очень много было там криминального. Вот поэтому в принципе об этом можно было бы снять фильм, который был бы и детективом, и комедией, и драмой, и трагедией одновременно», — сказал Шахназаров во время творческой встречи во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане.

Режиссер рассказал, что ему помог опыт работы, чтобы решить проблемы, имеющиеся у киноконцерна. Он также признался, что сыграли роль и его амбиции: «Я вообще-то хотел сделать студию первой в мире». По мнению Шахназарова, необходимо всегда ставить большие цели.

«Я считаю, что сегодня “Мосфильм” одна из лучших студий, на которых я был, и голливудским студиями мы, кстати, не уступаем. Другое дело, что у них пять таких студий», — подчеркнул гендиректор киноконцерна.

I Фестиваль российского искусства в Узбекистане «Мир искусств» проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета «Ромео и Джульетта», творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.