Шахназаров: о «Мосфильме» 1990-х можно было бы снять фильм

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что студия была в ужасном состоянии в тот момент, когда он ее возглавил в 1998 году — об этом можно было бы снять фильм.
«Честно говоря, “Мосфильм”, конечно, был в ужасном состоянии. Эта была объективная ситуация 1990-х годов, и я же не пытаюсь бросить камень в предыдущее руководство. “Мосфильм” был разрушен. Конечно, очень много было там криминального. Вот поэтому в принципе об этом можно было бы снять фильм, который был бы и детективом, и комедией, и драмой, и трагедией одновременно», — сказал Шахназаров во время творческой встречи во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане.
Режиссер рассказал, что ему помог опыт работы, чтобы решить проблемы, имеющиеся у киноконцерна. Он также признался, что сыграли роль и его амбиции: «Я вообще-то хотел сделать студию первой в мире». По мнению Шахназарова, необходимо всегда ставить большие цели.
«Я считаю, что сегодня “Мосфильм” одна из лучших студий, на которых я был, и голливудским студиями мы, кстати, не уступаем. Другое дело, что у них пять таких студий», — подчеркнул гендиректор киноконцерна.
I Фестиваль российского искусства в Узбекистане «Мир искусств» проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета «Ромео и Джульетта», творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.
Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.