Шахназаров: о «Мосфильме» 1990-х можно было бы снять фильм

«Честно говоря, “Мосфильм”, конечно, был в ужасном состоянии. Эта была объективная ситуация 1990-х годов, и я же не пытаюсь бросить камень в предыдущее руководство. “Мосфильм” был разрушен. Конечно, очень много было там криминального. Вот поэтому в принципе об этом можно было бы снять фильм, который был бы и детективом, и комедией, и драмой, и трагедией одновременно», — сказал Шахназаров во время творческой встречи во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане.