44-летняя «ангел» Victoria's Secret вышла на публику в «голой» юбке

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио вышла на публику в «голой» юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость снялась в прозрачной синей юбке и топе в тон. Образ дополнил бежевый жакет, сумка из замши и туфли с острым мысом.
Накануне звезда показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
Знаменитость сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria’s Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.
Ранее Алессандра Амбросио снялась в сияющем платье с декольте и разрезом.