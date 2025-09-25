Картина Джозефа Манкевича подарила миру одну из самых ярких экранных Клеопатр — в исполнении Элизабет Тейлор. Но за ослепительным образом скрывалась буря проблем: задержки в съемках, смены актеров, скандальные романы и колоссальные убытки студии. История создания фильма до сих пор остается примером того, как искусство и хаос могут сплестись воедино.
Проблемы с кастингом и началом съемок
На роль Клеопатры изначально приглашали Джоан Коллинз, но студия выбрала Элизабет Тейлор, которая на тот момент уже была одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Контракт предусматривал рекордный гонорар в миллион долларов, что стало первым тревожным звонком для бюджета. Решение оказалось рискованным, но именно Тейлор принесла фильму ту ауру, благодаря которой он остался в истории.
Съемки начинались в Лондоне, однако английский климат стал врагом всей команды. Декорации приходилось перестраивать из-за дождей и ветра, актеры постоянно болели. Большой проблемой стало и то, что первоначально выбранная студия для съемок попросту не могла предоставить нужный уровень оборудования и декораций. В итоге производство остановили и перенесли в Рим, что еще сильнее увеличило расходы.
Болезнь Элизабет Тейлор
Самым громким событием в начале работы над фильмом стала госпитализация Тейлор. Она серьезно заболела пневмонией и перенесла экстренную трахеотомию, что едва не стоило ей жизни. Съемочный процесс остановился на несколько месяцев, а новости о состоянии актрисы занимали первые полосы газет.
Голливуд уже обсуждал, что проект обречен на провал. Даже поднимался вопрос о смене главной актрисы — на роль претендовала Мэрилин Монро. Но Тейлор вернулась, и именно ее появление в образе царицы сделало фильм культовым. Заболевание актрисы стало еще одной причиной многомиллионных задержек и перерасхода бюджета.
Скандальный роман Тейлор и Бертона
Знаменитая история любви между Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном началась именно на съемках «Клеопатры». Их роман шокировал публику: оба состояли в браках, но не скрывали страсти друг к другу. Папарацци следили за каждым шагом пары, а газеты писали о «любовном скандале века».
Вмешательство Ватикана и осуждение со стороны общественности только подогрели интерес к фильму. Политики делали противоречивые заявления о том, нужно ли пускать пару в США на фоне скандала Продюсеры же использовали роман в рекламных целях, понимая, что это привлечет внимание зрителей. Любовь актеров стала символом картины и заслонила собой даже сюжет.
Катастрофический бюджет
Финансовые трудности «Клеопатры» стали легендарными. Первоначальный бюджет составлял около двух миллионов долларов, но в итоге расходы выросли до рекордных 44 миллионов. На тот момент это был самый дорогой фильм в истории, и он едва не разорил студию 20th Century Fox.
Строительство грандиозных декораций в Риме, костюмы, перелеты, гонорары и постоянные переносы съемок превратили проект в бездонную яму. Для сравнения, на деньги, потраченные на «Клеопатру», можно было снять несколько блокбастеров того времени. Например, на съемки «Лоуренса Аравийского» ушло 15 миллионов долларов, а на производство легендарного фильма «Психо» Альфреда Хичкока — всего 800 тысяч.
Конфликты с режиссерами
За время производства фильм сменил нескольких режиссеров. Первая версия съемок под руководством Рубена Мамуляна была заброшена, когда стало ясно, что проект зашел в тупик. Режиссеру не нравился сценарий, концепция и даже главная актриса. То, что он отснял, не устроило продюсеров, и весь материал ушел в стол. Студия пригласила Джозефа Манкевича, но и с ним процесс оказался мучительным.
Для нового постановщика главной проблемой стал сценарий. Он поражался масштабам съемок, но не мог поверить, что литературная основа оказалась такой слабой. В итоге именно он переписал сценарий частично, а в дальнейшем его пришлось дорабатывать прямо на площадке. История была переделана совершенно: появилась концепция двух серий, поменялся тон картины и позиционирование самой Клеопатры. Манкевич хотел показать ее тонким политиком и блестящим дипломатом, а не героиней трагедии Шекспира. Режиссер был вынужден работать по 16–18 часов в день, чтобы завершить фильм. Конфликты с продюсерами и усталость съемочной группы превратили производство в кошмар.
Реакция публики и критиков
Несмотря на скандалы и финансовые проблемы, премьера фильма стала грандиозным событием. «Клеопатра» собрала в прокате более 50 миллионов долларов, но с учетом бюджета прибыль казалась минимальной. Для студии это был тяжелый удар, хотя зрители с восторгом обсуждали роскошные костюмы и роман Тейлор с Бертоном.
Критики встретили картину неоднозначно: одни восхищались масштабом, другие считали ее слишком затянутой и перегруженной. Но в любом случае «Клеопатра» осталась в истории как символ голливудского размаха и безумства.
«Этот фильм был зачат в спешке, снимался в истерике и был закончен в слепой панике», — вспоминал Манкевич, который был уверен, что его видение истории Клеопатры так и не получило киновоплощение.