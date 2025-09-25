Для нового постановщика главной проблемой стал сценарий. Он поражался масштабам съемок, но не мог поверить, что литературная основа оказалась такой слабой. В итоге именно он переписал сценарий частично, а в дальнейшем его пришлось дорабатывать прямо на площадке. История была переделана совершенно: появилась концепция двух серий, поменялся тон картины и позиционирование самой Клеопатры. Манкевич хотел показать ее тонким политиком и блестящим дипломатом, а не героиней трагедии Шекспира. Режиссер был вынужден работать по 16–18 часов в день, чтобы завершить фильм. Конфликты с продюсерами и усталость съемочной группы превратили производство в кошмар.