Шахназаров допускает, что кино может измениться под влиянием ИИ

«Я допускаю, что кино в таком виде, в котором мы его знаем, может измениться. Я не думаю, что я доживу до этого, к счастью. Но думаю, такое может быть, — сказал он во время творческой встречи во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане. — Дело все в том, что я видел уже примеры воспроизведения актеров. Вы себе даже представить не можете, насколько это реалистично. Я, например, видел Вячеслава Тихонова абсолютно, ты не можешь отличить».