Гран-при кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске получил фильм «Жар-птица»

Сам Новиков вручил на сцене приз зрительских симпатий имени Людмилы Касаткиной, его получили создатели фильма «Финист. Первый богатырь». Мэр поблагодарил бессменного президента фестиваля Всеволода Шиловского и «всех, кто стал частью этого знакового события». «Участники “Золотого Феникса” несут важную миссию — через современное кино они расставляют нравственные ориентиры, говоря с зрителем на языке высокого искусства», — добавил он.