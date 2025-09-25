Ричмонд
Гран-при кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске получил фильм «Жар-птица»

Приз зрительских симпатий имени Людмилы Касаткиной получили создатели фильма «Финист. Первый богатырь»
Кадр из фильма «Жар-птица»
Кадр из фильма «Жар-птица»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Гран-при XVIII международного кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске получила картина режиссера Романа Михайлова «Жар-птица». Об итогах торжественной церемонии закрытия кинофорума в своем Telegram-канале рассказал мэр Александр Новиков.

«Гран-при фестиваля получила картина “Жар-птица” режиссера Романа Михайлова, а приз дебют имени Юрия Гагарина достался фильму “Операция “Холодно”” Данилы Иванова», — написал градоначальник, отметив, что эта и другие награды фестиваля носят имена великих смолян — Михаила Глинки, Александра Твардовского, Бориса Васильева, Анатолия Папанова, Юрия Никулина и других.

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

Сам Новиков вручил на сцене приз зрительских симпатий имени Людмилы Касаткиной, его получили создатели фильма «Финист. Первый богатырь». Мэр поблагодарил бессменного президента фестиваля Всеволода Шиловского и «всех, кто стал частью этого знакового события». «Участники “Золотого Феникса” несут важную миссию — через современное кино они расставляют нравственные ориентиры, говоря с зрителем на языке высокого искусства», — добавил он.

На сайте кинофорума отмечено, что в жюри фестиваля входили киновед и научный сотрудник ВГИК Алексей Беззубиков, актер и режиссер, заслуженный артист РФ Василий Мищенко, народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко, актриса театра и кино Елена Папанова, киновед Елена Ульянова.

В дни кинофестиваля в Смоленске прошли творческие вечера режиссера, сценариста и продюсера Егора Кончаловского, народного артиста РФ, депутата Госдумы, актера театра и кино, певца, музыканта Дмитрия Певцова и вечер памяти народной артистки СССР Людмилы Касаткиной, приуроченный к 100-летию со дня ее рождения. На площади «Звезды кино» перед кинотеатром «Современник» была открыта именная звезда в честь Дмитрия Певцова.