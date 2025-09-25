Осудивший СВО Вилле Хаапасало готов выступить в России за несколько млн рублей

По данным издания, актер очень тоскует по России и иногда туда приезжает. Артист принимает заказы на проведение корпоративов. В связи с проблемой с логистикой актер просит за выступление 3 миллиона рублей. За эти деньги он готов повторить сцену из фильма «Особенности национальной охоты», а также провести мероприятие в стиле картины.