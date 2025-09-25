Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему ушла из кино на 10 лет

Актриса Анастасия Сиваева заявила, что брала творческий отпуск
Анастасия Сиваева
Анастасия СиваеваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Папиных дочек», Анастасия Сиваева, объяснила, почему ушла из кино на 10 лет. Об этом сообщает Super.

В беседе с журналистами на презентации нового сезона телеканала СТС экранные сестры признались, что у исполнительницы роли Даши Васнецовой был «10-летний творческий отпуск». Последний раз в кино актриса появилась в 2015 году, когда она вышла замуж, родила ребенка и перестала появляться на публике.

В феврале 2025 года Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек.

Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

Ранее Анастасия Сиваева вернулась в соцсети спустя много лет.