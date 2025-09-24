Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина повторила культовый образ нулевых журналистки Ксении Собчак. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
25-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» посетила вечеринку, организованную Собчак. Для данного мероприятия Базыкина выбрала желтое мини-платье с цветочным принтом. Помимо этого, звезда надела туфли на высоких каблуках, дополнив образ коричневой сумкой-багетом.
«Я давно ждала, когда смогу выпросить у Ксении ее архивное платье тех гламурных времен и мечтала повторить ее образ!» — подписала артистка.