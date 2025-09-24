Дженнифер Энистон рассказала, как она борется с подавленным состоянием

Энистон также рассказала, что если возможности встретиться с друзьями у нее нет, то она готовит себе что-нибудь вкусненькое, например, пиццу, бургеры или что-то из мексиканской кухни. Помимо этого, избавиться от грусти актрисе помогает и «выход в свет», когда она отправляется в свой любимый ресторан с несколькими друзьями, выпивает там мартини и заказывает любимые блюда. Также актриса упомянула своих любимых домашних животных, которые находятся рядом с ней даже в самые трудные моменты и всегда подбадривают свою хозяйку.