Дженнифер Энистон рассказала, как она борется с подавленным состоянием

Актриса перечислила способы, которые помогают ей справиться с плохим настроением
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбу
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбуИсточник: www_gazeta_ru

Недавно 56-летняя Дженнифер Энистон поделилась методами, которые помогают ей чувствовать себя лучше даже в самые тяжелые дни. Актриса призналась, что для нее самый простой способ поднять настроение — это встретиться с подружками.

«У меня действительно замечательная, любящая, сплоченная группа друзей, все они очень-очень веселые и просто прекрасные люди. И поэтому мы всегда заставляем друг друга смеяться», — отметила Дженнифер.

Энистон также рассказала, что если возможности встретиться с друзьями у нее нет, то она готовит себе что-нибудь вкусненькое, например, пиццу, бургеры или что-то из мексиканской кухни. Помимо этого, избавиться от грусти актрисе помогает и «выход в свет», когда она отправляется в свой любимый ресторан с несколькими друзьями, выпивает там мартини и заказывает любимые блюда. Также актриса упомянула своих любимых домашних животных, которые находятся рядом с ней даже в самые трудные моменты и всегда подбадривают свою хозяйку.

Когда же звезду спросили, каких именно подруг она считает самыми близкими, Энистон выделила своих давних коллег — Кортни Кокс и Лизу Кудроу, а также жену Джейсона Бейтмана Аманду Анку, Андреа Бендевальд, Дженнифер Майер и других женщин, с которыми ей «очень повезло».