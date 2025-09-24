Ричмонд
Певица Елка озвучит персонажа в новой ленте о фиксиках

Производством занимается продюсерская компания и киностудия «Аэроплан»
Елка
Елка

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Певица Елка примет участие в озвучивании нового полнометражного мультфильма «Фиксики и инопланетяне». Она подарит голос девочке-инопланетянке, сообщил ведущий режиссер картины Борис Чертков на питчинге анимационных национальных фильмов в Минкультуры РФ.

«Любопытную инопланетянку Юну сыграет певица Елка, а главного антагониста — телепродюсера Жанну Экрановну — озвучит актриса и юмористка Ольга Картункова», — рассказали создатели картины.

Производством занимается продюсерская компания и киностудия «Аэроплан». Производственный бюджет фильма составляет 380 млн рублей, при этом в Фонде кино дополнительно запрошено еще 100 млн рублей. Дистрибьютором выступит компания «Вольга». Релиз картины запланирован на 27 мая 2027 года.