Гоша Куценко заявил о желании стать отцом мальчика

Российский актер Гоша Куценко рассказал корреспонденту Super о своих семейных планах. Артист признался, что хотел бы стать отцом мальчика.
«Все хотят сыновей», — подчеркнул Гоша Куценко.
Личная жизнь актера достаточно насыщенная. У Гоши Куценко трое дочерей от двух браков. От первого незарегистрированного брака с актрисой Марией Порошиной у него есть старшая дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой.
Сейчас Гоша состоит в браке с Ириной Скриниченко, фотомоделью и актрисой. Супруги воспитывают двух дочерей — Евгению, которая родилась в 2014 году, и Светлану, появившуюся на свет в 2017 году.
Ранее Гоша Куценко рассказал, как Михаил Ефремов помог ему в подготовке к роли заключенного.