Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гоша Куценко заявил о желании стать отцом мальчика

У актера есть трое дочерей от двух браков
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Российский актер Гоша Куценко рассказал корреспонденту Super о своих семейных планах. Артист признался, что хотел бы стать отцом мальчика.

«Все хотят сыновей», — подчеркнул Гоша Куценко.

Личная жизнь актера достаточно насыщенная. У Гоши Куценко трое дочерей от двух браков. От первого незарегистрированного брака с актрисой Марией Порошиной у него есть старшая дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой.

Сейчас Гоша состоит в браке с Ириной Скриниченко, фотомоделью и актрисой. Супруги воспитывают двух дочерей — Евгению, которая родилась в 2014 году, и Светлану, появившуюся на свет в 2017 году.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как Михаил Ефремов помог ему в подготовке к роли заключенного.