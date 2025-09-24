Ричмонд
Дженнифер Энистон рассказала о своем уходе за волосами и вызвала споры у публики

Radar Online: Дженнифер Энистон рассказала о своем «грязном» бьюти-секрете
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон снова удивила поклонников неожиданными признаниями о своей бьюти-рутине. Radar Online стало известно, что 56-летняя актриса, чья культовая прическа «Рейчел» когда-то сводила с ума миллионы зрителей, пренебрегает мытьем головы. Даже после интенсивных тренировок.

По словам звезды, она использует сухой шампунь с рисовым крахмалом, бамбуком и даже измельченными кристаллами.

«Это придает волосам жизнь и немного объема», — уверяет актриса. Однако она признается, что раньше злоупотребляла этим средством, и тогда на ее локонах появлялся налет. Не все поклонники в восторге от такой откровенности: в соцсетях уже появляются комментарии вроде «смешивать пот с сухим шампунем — это просто отвратительно».

Но звезда «Утреннего шоу» не в первый раз делится нестандартными бьюти-привычками. Ранее она признавалась, что принимает душ всего три минуты и чистит зубы только водой, а в прошлом году шокировала публику рассказом о косметических процедурах с использованием спермы лосося. Энистон тогда уточнила, что не знает, как именно добывается этот «ингредиент», и просто доверилась косметологу.

Ранее был раскрыт секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках.