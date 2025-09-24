Ричмонд
Панкратов-Черный обратился к поклонникам

Панкратов-Черный после сообщений о своей экстренной госпитализации
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-ЧерныйИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Народный артист России Александр Панкратов-Черный после сообщений о своей экстренной госпитализации во время гастролей обратился к поклонникам с просьбой не обращать внимание на слухи о нем.

Ранее в Курганской филармонии сообщили, что Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, поэтому он не сможет принять участие в спектакле «Женихи», запланированного на вторник.

«Дорогие мои, не верьте сплетням и не переживайте. Как говорится, не дождетесь», — подписал он свою публикацию в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артист записал видеообращение, в котором также попросил не обращать внимания на сообщения о нем в интернете, назвав их «чепухой» и «полным бредом». Также артист процитировал свое стихотворение «Не ищите меня в поднебесье…».