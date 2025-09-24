Звезда «Сладкой жизни» рассказала, как будущий муж «слился» после свидания с ней

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова рассказала подписчикам в Telegram-канале, как развивались ее отношения с мужем. Актриса призналась, что быстро влюбилась в PR-агента Вячеслава Гусева. Однако на первых свиданиях показала ему накал страстей, который он не выдержал и «слился».
«Я из тех женщин, которые на втором свидании предпочитают понимать намерения. В Славу я влюбилась. Где-то на первых свиданиях он не выдержал накала (ну я там вытворяла, если честно) и подслился. Я поплакала, погоревала и вдруг приходит разбор совместимости от астролога, про который я и забыла. Мол, это ваш муж, дети, семья. Ну я тут же, забыв гордость, накатала: “И как там твоя пауза?”. Через год отношений мы поженились. Вдвоем, очень спокойно, друг для друга», — поделилась артистка.
Шумакова рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, а в апреле 2024 года у них родился первенец Леонид.
Актриса признавалась, что подарила сыну биостраховку за 245 тысяч рублей. По словам знаменитости, стволовые клетки, с помощью которых можно победить разные болезни, будут храниться в клинике в течение 20 лет.
Звезда отмечала, что у нее были партнерские роды. По словам актрисы, ей не пришлось уговаривать супруга быть с ней рядом в сложный момент. Шумакова говорила подписчикам, что после такого опыта они с мужем стали еще нежнее относиться друг к другу.
Ранее Мария Шумакова рассказала о своем похудении.