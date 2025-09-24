Звезда «Сладкой жизни» рассказала, как будущий муж «слился» после свидания с ней

«Я из тех женщин, которые на втором свидании предпочитают понимать намерения. В Славу я влюбилась. Где-то на первых свиданиях он не выдержал накала (ну я там вытворяла, если честно) и подслился. Я поплакала, погоревала и вдруг приходит разбор совместимости от астролога, про который я и забыла. Мол, это ваш муж, дети, семья. Ну я тут же, забыв гордость, накатала: “И как там твоя пауза?”. Через год отношений мы поженились. Вдвоем, очень спокойно, друг для друга», — поделилась артистка.