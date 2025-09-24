Поплавская допустила возвращение в Россию рассчитавшегося с долгами Смольянинова

По мнению знаменитости, уехавший из России Смольянинов мог закрыть свои долги в стране, поскольку оказался никому не нужен на Западе. Причиной тому могли стать незнание иностранного языка, различия в менталитете, а также отсутствие связей и друзей, которые остались на родине.