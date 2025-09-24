Николь Кидман и ее муж Кит Урбан переживают из-за старшей дочери Сандэй. 17-летняя девушка активно строит карьеру в мире моды. Она уже выходит на подиумы, а ее фото украшают модные журналы.
Источник, близкий к звездной семье, сообщил, что Кидман не думала, что наследница так рано начнет работать. Однако Сандэй была очень решительна и хотела осуществить свою мечту.
Актриса и музыкант переживают, что дочь может попасть в плохую компанию и очернить свою репутацию. Они боятся того, что у Сандэй появится звездная болезнь.
«Они действительно волнуются, что она может попасть под плохое влияние и станет своего рода дивой со звездными замашками из ночных кошмаров родителей. Репутацию так легко потерять, тяжело заработать и еще тяжелее вернуть», — рассказал инсайдер журналу New Idea.
Недавно Сандэй призналась, что знаменитые родители всегда придерживались двух правил. Они требовали, чтобы дочь не работала до 16 лет и на первое место ставила школу и учебу.
«Есть два главных правила. Во-первых, я не могла заниматься какой-либо работой в сфере моды до 16 лет, а во-вторых, школа всегда должна была быть на первом месте, что поначалу мне не нравилось, но на самом деле я очень рада, что у меня есть эти правила, потому что они помогают мне сохранять позитивный настрой», — рассказала Сандэй журналу Nylon.
Напомним, у Николь Кидман и Кита Урбана две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фэйт.
Ранее стало известно, что Николь Кидман наслаждается жизнью в лондонском особняке без мужа.