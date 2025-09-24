«Есть два главных правила. Во-первых, я не могла заниматься какой-либо работой в сфере моды до 16 лет, а во-вторых, школа всегда должна была быть на первом месте, что поначалу мне не нравилось, но на самом деле я очень рада, что у меня есть эти правила, потому что они помогают мне сохранять позитивный настрой», — рассказала Сандэй журналу Nylon.