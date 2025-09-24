Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» опубликовал редкие фото своих детей

Актер Евгений Кулаков, известный по роли программиста Ивана Тихонова в сериале «След», показал своих детей. Он поделился редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), снятыми с разницей в шесть лет. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Первое фото было сделано в 2019 году, когда семья еще проживала в России, а второе — в 2025 году в Израиле.
Артист публично заявлял, что эмигрировал в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП.
Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена Ольга Бужор с дочерью Никой.
Звезда «Следа» отмечал, что первенец учился в лучшей специализированной школе в Израиле. А после 21 года Илья будет жить отдельно от родителей и приезжать в гости, когда захочет. Артист отмечал, что Израиль дал большие возможности особенному сыну развиваться и не ощущать себя «лишним». По словам Кулакова, их здесь всегда тепло принимали, и уезжать из этой страны они пока не планируют.
Ранее Евгений Кулаков похвастался успехами дочери в фигурном катании.