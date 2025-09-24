Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» опубликовал редкие фото своих детей

Актер Евгений Кулаков поделился редкими фото своих детей
Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» опубликовал редкие фото своих детей
Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» опубликовал редкие фото своих детейИсточник: www_gazeta_ru

Актер Евгений Кулаков, известный по роли программиста Ивана Тихонова в сериале «След», показал своих детей. Он поделился редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), снятыми с разницей в шесть лет. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Первое фото было сделано в 2019 году, когда семья еще проживала в России, а второе — в 2025 году в Израиле.

Артист публично заявлял, что эмигрировал в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП.

Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена Ольга Бужор с дочерью Никой.

Звезда «Следа» отмечал, что первенец учился в лучшей специализированной школе в Израиле. А после 21 года Илья будет жить отдельно от родителей и приезжать в гости, когда захочет. Артист отмечал, что Израиль дал большие возможности особенному сыну развиваться и не ощущать себя «лишним». По словам Кулакова, их здесь всегда тепло принимали, и уезжать из этой страны они пока не планируют.

Ранее Евгений Кулаков похвастался успехами дочери в фигурном катании.