В конце 2000-х Лось из «Шаг вперед» стал настоящей сенсацией — обаятельный парень с безупречными танцевальными движениями мгновенно завоевал любовь зрителей. Но по мере того, как снижалась популярность танцевальных фильмов, так как и актер Адам Севани пропал с больших экранов. Рассказываем, где он сейчас, чем занимается и в каких проектах его можно увидеть.