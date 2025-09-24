Мать пятерых детей Глафира Тарханова снялась в прозрачном платье

Актриса Глафира Тарханова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры с откровенной съемки в полупрозрачном кружевном платье. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда призналась подписчикам, что такая фотосессия подняла ее самооценку.
«Каждая женщина достойна быть любимой. Особенно в объективе фотографа. Как это? Выглядеть роскошно? Может быть так? Работала прекрасная команда, и я хочу еще. Самооценку точно поднимает. Я тут не многодетная мама, но точно актриса. Продолжение следует», — отметила артистка.
У звезды пятеро детей. Младшему ребенку в июне исполнился год. Актриса недавно назвала себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. Тарханова призналась в соцсетях, что набрала 25 килограммов после рождения дочери и еще не пришла в форму. По словам звезды, она пока не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, чтобы похудеть. Но артистка делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.
Знаменитость замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь. Артистка рожала детей в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.
Ранее Глафира Тарханова станцевала в ответ на критику своей фигуры.