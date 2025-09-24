Панкратов-Черный опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Информация о госпитализации народного артиста РФ актера и режиссера Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил сам артист, который впервые вышел на связь после сообщений о своей госпитализации.