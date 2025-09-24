Панкратов-Черный опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Информация о госпитализации народного артиста РФ актера и режиссера Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил сам артист, который впервые вышел на связь после сообщений о своей госпитализации.
«Это неправда», — сказала он, отвечая на вопрос о правдивости информации о его госпитализации.
Ранее Курганская филармония, где должен был состояться спектакль с участием Панкратова-Черного, сообщила на своем сайте, что актер не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации.
Как уточнили ТАСС в учреждении, актер не успел приехать в Курган, вместо него на гастроли отправился заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.