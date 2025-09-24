Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Панкратов-Черный опроверг информацию о своей госпитализации

Курганская филармония ранее сообщила, что актер не сможет принять участие в постановке из-за экстренной госпитализации
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-ЧерныйИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Информация о госпитализации народного артиста РФ актера и режиссера Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил сам артист, который впервые вышел на связь после сообщений о своей госпитализации.

«Это неправда», — сказала он, отвечая на вопрос о правдивости информации о его госпитализации.

Ранее Курганская филармония, где должен был состояться спектакль с участием Панкратова-Черного, сообщила на своем сайте, что актер не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации.

Как уточнили ТАСС в учреждении, актер не успел приехать в Курган, вместо него на гастроли отправился заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.