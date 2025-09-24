Ричмонд
Анимационная франшиза «Кощей» продлена на третью часть

К озвучанию своих персонажей вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев и другие актеры
Кадр из мультфильма «Кощей. Похититель невест»
Кадр из мультфильма «Кощей. Похититель невест»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кинокомпания «КиноАтис» анонсировала третью часть анимационной франшизы — картину «Кощей. Три сестры». Об этом сообщил режиссер Роман Артемьев на питчинге анимационных национальных фильмов в Минкультуры РФ.

«Мы будем расширять нашу киновселенную, появятся такие новые персонажи, как антагонист ведьма Белладонна и Урсула. Команда у нас такая же, как и в первой части Кощея», — рассказал он.

По сюжету добрый молодец Елисей вместе со своим другом Колобком отправляются на остров Буян, чтобы освободить красавицу. Однако, совершая свой подвиг, они понимают, что есть вещи важнее славы и почестей.

К озвучанию своих персонажей вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Ирина Савина, Антон Эльдаров и Александр Якин. По словам создателей, бюджет анимационной картины составит 260 млн рублей.