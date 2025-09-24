В 60-е годы Клаудия Кардинале стала символом итальянского кино и одной из главных европейских актрис своего времени. Она снималась у Феллини, Висконти и Лине, покоряла Голливуд и Каннский фестиваль, а ее образы до сих пор ассоциируются с эпохой золотого кино. Рассказываем про фильмы, которые сделали Кардинале настоящей легендой и открыли ей дорогу к мировой славе.
«Рокко и его братья»
Начало 60-х стало переломным моментом в карьере актрисы. В фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья» Кардинале сыграла Джинетту — простую девушку, ставшую предметом влюбленности двух братьев. Ее героиня воплощала нежность и трагизм, а сама актриса проявила драматический талант, который критики сразу отметили.
Картина получила восторженные отклики в Европе и закрепила за Кардинале статус серьезной актрисы. Для молодой звезды это был важный шаг: ее стали приглашать в проекты ведущих режиссеров. Образ Франчески стал одной из первых значимых ролей, позволивших ей выйти за рамки национального кино.
«Леопард»
Историческая драма Лукино Висконти принесла Кардинале международное признание. В роли Анджелики, юной красавицы, выходящей замуж за героя Алена Делона, актриса предстала олицетворением женственности и обаяния. Ее естественная игра и харизма помогли зрителю ощутить контраст между старым и новым миром.
Фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. После этой картины Клаудия Кардинале прочно вошла в число актрис, способных покорять как авторское, так и массовое кино. Ее красота и талант стали визитной карточкой новой итальянской кинематографии.
«Розовая пантера»
В культовой комедии Блейка Эдвардса Клаудия Кардинале сыграла принцессу Далу, владелицу знаменитого бриллианта, который и становится объектом охоты вора-фантомаса. Актриса органично вписалась в атмосферу легкой сатиры и авантюрного кино, став украшением фильма.
Лента «Розовая пантера» имела оглушительный успех и положила начало целой франшизе о незадачливом инспекторе Клузо. Для Кардинале эта роль стала своеобразным «окном» на англоязычную аудиторию, позволив завоевать популярность за пределами Европы. Ее появление в комедийном хите подтвердило, что она умеет быть не только драматичной, но и ироничной.
«Восемь с половиной»
В том же году актриса снялась у Федерико Феллини в его легендарном фильме «Восемь с половиной». Кардинале сыграла музу главного героя — режиссера, переживающего творческий кризис. Ее появление на экране стало настоящим символом женского вдохновения, мечты и идеала.
Хотя роль не была ведущей по количеству экранного времени, именно ее облик олицетворял спасение героя от внутренних противоречий. Феллини сумел раскрыть в Кардинале магнетизм, который в дальнейшем закрепился за ней как за «иконой кинематографа». Этот фильм окончательно сделал ее звездой международного масштаба.
«Однажды на Диком Западе»
Классический вестерн Серджио Леоне стал вершиной в карьере Кардинале. В роли Джилл она предстала сильной и независимой женщиной, чья судьба тесно переплетается с суровым миром Дикого Запада. Ее героиня стала символом нового взгляда на женские роли в жанре.
Фильм «Однажды на Диком Западе» не сразу был оценен критиками, но позже превратился в культовую картину. Сегодня без образа Кардинале невозможно представить себе мировое кино 60-х. Эта роль окончательно закрепила ее в числе величайших актрис XX века.