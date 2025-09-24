Ричмонд
Икона итальянского кино: 5 фильмов, которые сделали Клаудию Кардинале звездой

Клаудия Кардинале вошла в историю как актриса, способная сочетать драматизм и легкость, романтический флер и внутреннюю силу. Собрали 5 фильмов, благодаря которым о ней узнал весь мир
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Клаудия Кардинале в фильме Леопард в роли роковой красавицы Анджелики
Клаудия Кардинале — легендарная актриса из Италии, покорившая Европу.Источник: кадр фильма «Леопард»

В 60-е годы Клаудия Кардинале стала символом итальянского кино и одной из главных европейских актрис своего времени. Она снималась у Феллини, Висконти и Лине, покоряла Голливуд и Каннский фестиваль, а ее образы до сих пор ассоциируются с эпохой золотого кино. Рассказываем про фильмы, которые сделали Кардинале настоящей легендой и открыли ей дорогу к мировой славе.

«Рокко и его братья»

Клаудия Кардинале и Спирос Фокас в фильме Рокко и его братья в ролях Джинетты и Винченцо Паронди
Фильм Лукино Висконти стал началом блистательной карьеры Клаудии.Источник: кадр из фильма «Рокко и его братья»

Начало 60-х стало переломным моментом в карьере актрисы. В фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья» Кардинале сыграла Джинетту — простую девушку, ставшую предметом влюбленности двух братьев. Ее героиня воплощала нежность и трагизм, а сама актриса проявила драматический талант, который критики сразу отметили.

Картина получила восторженные отклики в Европе и закрепила за Кардинале статус серьезной актрисы. Для молодой звезды это был важный шаг: ее стали приглашать в проекты ведущих режиссеров. Образ Франчески стал одной из первых значимых ролей, позволивших ей выйти за рамки национального кино.

«Леопард»

Ален Делон и Клаудия Кардинале в фильме Леопард Лукино Висконти в ролях Танкреди и Анджелики
В историческом фильме Клаудия Кардинале смогла полностью вжиться в роль.Источник: кадр из фильма «Леопард»

Историческая драма Лукино Висконти принесла Кардинале международное признание. В роли Анджелики, юной красавицы, выходящей замуж за героя Алена Делона, актриса предстала олицетворением женственности и обаяния. Ее естественная игра и харизма помогли зрителю ощутить контраст между старым и новым миром.

Фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. После этой картины Клаудия Кардинале прочно вошла в число актрис, способных покорять как авторское, так и массовое кино. Ее красота и талант стали визитной карточкой новой итальянской кинематографии.

«Розовая пантера»

Дэвид Нивен и Клаудия Кардинале в фильме Розовая пантера Блейка Эдварлса
«Розовая пантера» стала для Клаудии Кардинале билетом в киноиндустрию Европы.Источник: кадр из фильма «Розовая Пантера»

В культовой комедии Блейка Эдвардса Клаудия Кардинале сыграла принцессу Далу, владелицу знаменитого бриллианта, который и становится объектом охоты вора-фантомаса. Актриса органично вписалась в атмосферу легкой сатиры и авантюрного кино, став украшением фильма.

Лента «Розовая пантера» имела оглушительный успех и положила начало целой франшизе о незадачливом инспекторе Клузо. Для Кардинале эта роль стала своеобразным «окном» на англоязычную аудиторию, позволив завоевать популярность за пределами Европы. Ее появление в комедийном хите подтвердило, что она умеет быть не только драматичной, но и ироничной.

«Восемь с половиной»

Кладуия Кардинале в фильме Восемь с половиной в роли Клаудии
Малое количество экранного времени не помешало актрисе покорить зрителя.Источник: кадр фильма «Восемь с половиной»

В том же году актриса снялась у Федерико Феллини в его легендарном фильме «Восемь с половиной». Кардинале сыграла музу главного героя — режиссера, переживающего творческий кризис. Ее появление на экране стало настоящим символом женского вдохновения, мечты и идеала.

Хотя роль не была ведущей по количеству экранного времени, именно ее облик олицетворял спасение героя от внутренних противоречий. Феллини сумел раскрыть в Кардинале магнетизм, который в дальнейшем закрепился за ней как за «иконой кинематографа». Этот фильм окончательно сделал ее звездой международного масштаба.

«Однажды на Диком Западе» 

Клаудия Кардинале в фильме Однажды на Диком Западе в роли Джилл
Вестерн с участием Клаудии Кардинале стал культовым в своем жанре.Источник: кадр из фильма «Однажды на Диком Западе»

Классический вестерн Серджио Леоне стал вершиной в карьере Кардинале. В роли Джилл она предстала сильной и независимой женщиной, чья судьба тесно переплетается с суровым миром Дикого Запада. Ее героиня стала символом нового взгляда на женские роли в жанре.

Фильм «Однажды на Диком Западе» не сразу был оценен критиками, но позже превратился в культовую картину. Сегодня без образа Кардинале невозможно представить себе мировое кино 60-х. Эта роль окончательно закрепила ее в числе величайших актрис XX века.