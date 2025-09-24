В 60-е годы Клаудия Кардинале стала символом итальянского кино и одной из главных европейских актрис своего времени. Она снималась у Феллини, Висконти и Лине, покоряла Голливуд и Каннский фестиваль, а ее образы до сих пор ассоциируются с эпохой золотого кино. Рассказываем про фильмы, которые сделали Кардинале настоящей легендой и открыли ей дорогу к мировой славе.