Беременная Муцениеце отдохнула в родной деревне в Латвии

Актриса провела время в компании родных

Агата Муцениеце недавно побывала в родной деревне в Латвии. 36-летняя актриса отдохнула в компании мамы Нонны Николаевны, сестры Санты и племянницы Аманды.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Звезда «Закрытой школы» повторила фото с племянницей. Она показала кадр, который был сделан 13 лет назад. Тогда маленькая Аманда снялась с беременной первым ребенком Агатой. Спустя годы они сделали похожее фото с повзрослевшей Амандой.

Агата Муцениеце с племянницей, фото: соцсети
Агата Муцениеце с племянницей, фото: соцсети

Также Муцениеце вместе с сестрой сходила в лес за грибами. Актриса призналась, что была рада вновь приехать туда, где прошло ее детство.

«В общем, я была в Риге! Заехала в свою любимую деревню! Как же все-таки хорошо, когда попадаешь в место, где провел детство! Деревня прекрасна до слез! Треск и запах печки, лес, грибы, тетя Маруся, рассказавшая как дела, и тропинки, по которым я ходила маленькая и смотрела на свои маленькие сапожки, кричала самолету, чтоб он увез меня в полет!» — рассказала звезда.

Она отметила, что важно бывать в родных местах и встречаться со своими близкими. Муцениеце рада, что ее дочь, которую она сейчас носит под сердцем, уже побывала в этой деревне.

Агата Муцениеце с сестрой, фото: соцсети
Агата Муцениеце с сестрой, фото: соцсети

«Как-то волшебно, что моя малышка под сердцем уже тоже побывала в деревне! Это все сохраняет в нас какое-то внутреннее счастье.. И не так важно, кем мы стали, важно, что мы все равно любим», — заверила артистка.

Напомним, Агата Муцениеце в конце августа 2025 года вышла замуж за Петра Дрангу. Пара сейчас ожидает рождения дочери. У актрисы также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первого мужа Павла Прилучного.

Ранее Агата Муцениеце снялась в стиле героинь фильма «Москва слезам не верит». 