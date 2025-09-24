Агата Муцениеце недавно побывала в родной деревне в Латвии. 36-летняя актриса отдохнула в компании мамы Нонны Николаевны, сестры Санты и племянницы Аманды.
Звезда «Закрытой школы» повторила фото с племянницей. Она показала кадр, который был сделан 13 лет назад. Тогда маленькая Аманда снялась с беременной первым ребенком Агатой. Спустя годы они сделали похожее фото с повзрослевшей Амандой.
Также Муцениеце вместе с сестрой сходила в лес за грибами. Актриса призналась, что была рада вновь приехать туда, где прошло ее детство.
«В общем, я была в Риге! Заехала в свою любимую деревню! Как же все-таки хорошо, когда попадаешь в место, где провел детство! Деревня прекрасна до слез! Треск и запах печки, лес, грибы, тетя Маруся, рассказавшая как дела, и тропинки, по которым я ходила маленькая и смотрела на свои маленькие сапожки, кричала самолету, чтоб он увез меня в полет!» — рассказала звезда.
Она отметила, что важно бывать в родных местах и встречаться со своими близкими. Муцениеце рада, что ее дочь, которую она сейчас носит под сердцем, уже побывала в этой деревне.
«Как-то волшебно, что моя малышка под сердцем уже тоже побывала в деревне! Это все сохраняет в нас какое-то внутреннее счастье.. И не так важно, кем мы стали, важно, что мы все равно любим», — заверила артистка.
Напомним, Агата Муцениеце в конце августа 2025 года вышла замуж за Петра Дрангу. Пара сейчас ожидает рождения дочери. У актрисы также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первого мужа Павла Прилучного.
