«В общем, я была в Риге! Заехала в свою любимую деревню! Как же все-таки хорошо, когда попадаешь в место, где провел детство! Деревня прекрасна до слез! Треск и запах печки, лес, грибы, тетя Маруся, рассказавшая как дела, и тропинки, по которым я ходила маленькая и смотрела на свои маленькие сапожки, кричала самолету, чтоб он увез меня в полет!» — рассказала звезда.