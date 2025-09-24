Ричмонд
Сериал «Спасатели Малибу» с Памелой Андерсон получит перезапуск

Запущена работа над новым сериалом с участием создателей оригинальных «Спасателей Малибу»
«Спасатели Малибу»
«Спасатели Малибу»

Объявлен перезапуск культового сериала «Спасатели Малибу». Телеканал Fox официально заказал обновленную версию драмы о пляжных спасателях. Планируется, что новый проект выйдет уже в 2027 году.

Оригинальный сериал «Спасатели Малибу» выходил в эфир с 1989 по 2001 год. Благодаря популярному проекту стала известной и получила статус секс-символа Памела Андерсон. В сериале свою телевизионную карьеру начали также Джейсон Момоа и Кармен Электра.

Актерский состав нового сериала пока не разглашается.

Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу»
Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу»

Как сообщает Variety, в перезапуске будет 12 серий. В качестве шоураннера и продюсера выступит Мэтт Никс. Создатели оригинального сериала — Майкл Берк, Грегори Дж. Бонанн и Дуглас Шварц — станут исполнительными продюсерами.

«“Спасатели Малибу” превратили спасателей в культовых персонажей. Теперь этот телевизионный гигант готов к современному возвращению», — заявил президент Fox Television Network Майкл Торн.

Ранее по следам сериала вышло несколько спин-оффов, а также фильм «Спасатели Малибу» (2017) с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном в главных ролях.