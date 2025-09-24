Оригинальный сериал «Спасатели Малибу» выходил в эфир с 1989 по 2001 год. Благодаря популярному проекту стала известной и получила статус секс-символа Памела Андерсон. В сериале свою телевизионную карьеру начали также Джейсон Момоа и Кармен Электра.