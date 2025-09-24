Фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» стал настоящим прорывом в киноиндустрии и до сих пор считается эталоном фантастического боевика. Но за эффектными перестрелками, погонями и культовыми образами стоит огромный труд сотен специалистов. В статье разберем особенности съемочного процесса, когда и где проходили съемки, а также каким был бюджет картины — и почему эта цифра стала одной из главных сенсаций Голливуда начала 90-х.