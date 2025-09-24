Фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» стал настоящим прорывом в киноиндустрии и до сих пор считается эталоном фантастического боевика. Но за эффектными перестрелками, погонями и культовыми образами стоит огромный труд сотен специалистов. В статье разберем особенности съемочного процесса, когда и где проходили съемки, а также каким был бюджет картины — и почему эта цифра стала одной из главных сенсаций Голливуда начала 90-х.
Особенности съемочного процесса
Фильм «Терминатор 2: Судный день» вышел в кинопрокат 1991 году. Режиссером вновь выступил Джеймс Кэмерон, а главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг и Роберт Патрик. Это второй фильм франшизы, который быстро получил культовый статус и до сих пор считается одним из лучших боевиков в истории кино.
События разворачиваются спустя 20 лет после того, как Скайнет вышел из-под контроля, и наступил Судный день. Неуязвимый киборг нового поколения прибывает в прошлое с миссией убить молодого Джона Коннора — будущего лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей и машин. Но на защиту Джона отправляют терминатора Т-800. Теперь будущее всего человечества зависит от исхода схватки.
За эффектным сюжетом стоял непростой процесс съемок — о его особенностях мы расскажем далее.
Идея снять продолжение стала логичной после успеха 1 части «Терминатора»
Восьмидесятые стали золотым временем для фантастики и киберпанка. Зритель уже познакомился с «Бегущим по лезвию» и «Чужим», а «Терминатор» 1984 года поразил публику атмосферой ближайшего будущего, которое будто может начаться прямо за углом.
Успех первой части сделал Джеймса Кэмерона одним из ведущих режиссеров Голливуда. После триумфа он все чаще возвращался к мысли о продолжении «Терминатора». Но Кэмерон хотел не просто снять сиквел, а переосмыслить историю: перепрограммированный Т-800 становится защитником, а главным героем оказывается подросток Джон Коннор. Фильм превращается в историю взросления будущего лидера человечества и одновременно в притчу о ценности жизни — даже машина способна понять, что «убивать нельзя».
Однако для зрелищного блокбастера одних философских тем было мало. Поэтому Кэмерон достал из старых набросков идею нового врага — терминатора из жидкого металла, способного менять форму. Так появился Т-1000 — харизматичный и практически неуязвимый антагонист, который усилил драматизм и сделал сюжет еще более напряженным. Окончательный сценарий был утвержден весной 1990 года.
Нюансы сюжета
На раннем этапе Джеймс Кэмерон хотел начать фильм с масштабной сцены, объясняющей предысторию. В ней взрослый Джон Коннор вместе с бойцами сопротивления пробирался в сердце базы Скайнета, находил захваченного Т-800 и перепрограммировал его, чтобы отправить в прошлое. В эпизоде должен был появиться и Майкл Бин — исполнитель роли Кайла Риза из первой части.
Однако реализация этой идеи оказалась слишком дорогой: постановка требовала больших декораций, сложных спецэффектов и дополнительного актерского состава. Продюсеры решили отказаться от эпизода, сочтя его избыточным для начала картины. Кэмерон расстроился, но понял, что зрители и без этой сцены примут сюжетную линию.
Сложности кастинга
С Арнольдом Шварценеггером проблем почти не возникло: он согласился сразу. Правда, его смутило, что в сценарии Т-800 никого не убивает. Кэмерон объяснил: именно это станет неожиданностью для зрителей — машина-убийца превращается в защитника.
С Линдой Хэмилтон все было сложнее. После успеха первой части она ушла в сериал «Красавица и чудовище», но к концу 80-х проект потерял популярность. Актриса согласилась вернуться, выдвинув условие — показать психологическую травму Сары Коннор. Кэмерон поддержал идею и превратил героиню в обитательницу психиатрической клиники, подчеркнув ее безумие и одержимость.
Больше всего трудностей возникло с подбором актера на роль нового антагониста. Сначала рассматривали Майкла Бина, затем даже певца Билли Айдола — ради привлечения зрителей. Но планы сорвались из-за аварии, в которую попал музыкант. В итоге выбор пал на малоизвестного Роберта Патрика. Его спортивная форма и серьезная подготовка под руководством военного инструктора сделали образ Т-1000 убедительным и по-настоящему пугающим.
Создание спецэффектов
Главной задачей для команды было воплощение на экране Т-1000 — киборга из жидкого металла. Простого грима и трюков здесь было недостаточно. Кэмерон обратился в студию Industrial Light & Magic Джорджа Лукаса, с которой уже работал над «Бездной». Именно там создали знаменитый эффект водяного щупальца — и теперь технологии решили применить к «Терминатору 2».
Работа оказалась колоссальной: на создание всего 75 секунд компьютерной графики ушло 10 месяцев, а стоимость спецэффектов превысила миллион долларов. Кэмерон поначалу сомневался, что полностью цифровой персонаж будет смотреться убедительно, но специалисты ILM доказали обратное. Тестовый кадр с выходящим из огня Т-1000 развеял все сомнения — будущее кино уже наступило.
Съемки велись в 4 киностудиях одновременно
Работа над фильмом стартовала в октябре 1990 года и растянулась на 170 дней. Сроки поджимали: к премьере нужно было уложиться любой ценой, поэтому процессы пришлось вести параллельно. В картине насчитывалось около 150 визуальных эффектов, и нагрузка на одну студию оказалась бы непосильной.
В итоге производство разделили между четырьмя командами. ILM под руководством супервайзера Денниса Мурена отвечала за компьютерную графику, Stan Winston Studio занималась протезами и аниматроникой, Fantasy II Film Effects создавала оптические эффекты, а 4-Ward Productions взяла на себя масштабную сцену ядерного взрыва Лос-Анджелеса.
Когда проходили съемки фильма «Терминатор 2: Судный день»
Основные съемки стартовали 8 октября 1990 года и завершились 28 марта 1991-го. На весь процесс ушло чуть меньше шести месяцев, что для такого масштабного проекта было крайне мало. Дополнительную сложность создавало то, что премьера была назначена на начало июля 1991 года, и у команды оставалось всего несколько месяцев на постпродакшн.
Сроки были сжатыми на этапе подготовки: три месяца предпродакшна фактически урезали, поэтому Кэмерону и его команде пришлось работать в условиях постоянного цейтнота. Многие практические эффекты режиссер не успевал заранее отрабатывать и нередко придумывал решения прямо на площадке. Чтобы выиграть время, съемки выстраивались так, чтобы сцены с компьютерной графикой снимались в первую очередь — это позволяло студиям спецэффектов начать работу над ними без задержек.
Фильм успели подготовить к релизу: мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе 1 июля 1991 года, а уже 3 июля картина вышла в широкий прокат в США.
Бюджет съемок фильма «Терминатор 2: Судный день»
«Терминатор 2: Судный день» стал одним из самых дорогостоящих проектов своего времени: бюджет фильма составил примерно 94–102 миллиона долларов. Большая часть расходов пришлась на визуальные эффекты, в том числе на сложную анимацию Т-1000, трансформации и компьютерную графику, а также на трюки, каскадерские сцены и подготовку масштабных декораций.
Фильм окупился с огромным успехом: мировые кассовые сборы превысили 517 миллионов долларов, из которых около 205 миллионов пришлись на внутренний рынок США, а примерно 312 миллионов — на зарубежный прокат.