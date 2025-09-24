Ричмонд
Бортич показала фото, на которых гримасничает, и поздравила себя с 31-летием

Актриса шутливо поздравила себя с днем рождения

Александра Бортич в личном блоге поделилась серией смешных снимков. На них актриса корчит рожи и забавно гримасничает.

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

 Таким образом Бортич шутливо поздравила себя с днем рождения — 24 сентября ей исполнился 31 год.

«Ой, опять ничего не поменялось. Главное все то же — любовь сильнее всего. 31!» — написала звезда сериала «Между нами химия».

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Поклонники и коллеги в комментариях под постом поздравили актрису с днем рождения.

«У какой красивой девочки день рождения, ура!», «С днем рождения тебя, классная девчонка», «Саша, ты крутая», «Крашиха! С днем рождения», «Ментально я — Саша Бортич! С днем рождения», «Александра, с днем рождения! Вы такая классная».

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Напомним, Александра Бортич — российская и белорусская актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Я худею», «Полицейский с Рублевки», «Торгсин», «Холоп», «Фишер», «Я богиня» и другим.

Ранее Александра Бортич показала, как меняется за съемочный день. 