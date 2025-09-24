Александра Бортич в личном блоге поделилась серией смешных снимков. На них актриса корчит рожи и забавно гримасничает.
Таким образом Бортич шутливо поздравила себя с днем рождения — 24 сентября ей исполнился 31 год.
«Ой, опять ничего не поменялось. Главное все то же — любовь сильнее всего. 31!» — написала звезда сериала «Между нами химия».
Поклонники и коллеги в комментариях под постом поздравили актрису с днем рождения.
«У какой красивой девочки день рождения, ура!», «С днем рождения тебя, классная девчонка», «Саша, ты крутая», «Крашиха! С днем рождения», «Ментально я — Саша Бортич! С днем рождения», «Александра, с днем рождения! Вы такая классная».
