Екатерина Климова снялась с дочерью от Гелы Месхи для обложки журнала

Актриса Екатерина Климова снялась с дочерью от коллеги Гелы Месхи для обложки журнала. Звезда показала подписчикам в Instagram фото, которое украсило новый выпуск «Каравана историй».
Белле 30 сентября исполнится 10 лет. Девочка мечтает пойти по стопам своих родителей. Экс-супруги отдали дочь в театр-студию «Непоседы», где она, по словам Климовой, с удовольствием выступает, не пропуская занятий без уважительной причины.
В 2023 году Белла Месхи стала мемом. Она не хотела идти в школу после каникул и нашла достойное оправдание. Девочка записала видео для матери, в котором эмоционально заявила, что у нее от одного упоминания об учебе начинается «атаческая паника» (паническая атака). Климова опубликовала ролик на своей странице, и он быстро завирусился. По словам актрисы, она не ожидала такого эффекта.
Знаменитости состояли в браке четыре года, а летом 2019 года расстались — инициатором развода была артистка. Звезда отмечала, что они не сошлись характерами и не смогли дальше жить под одной крышей. Однако экс-супруги сохранили хорошие отношения. Месхи часто видится с дочерью, и дни рождения Беллы актеры всегда отмечают вместе.
