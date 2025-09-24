Екатерина Климова снялась с дочерью от Гелы Месхи для обложки журнала

В 2023 году Белла Месхи стала мемом. Она не хотела идти в школу после каникул и нашла достойное оправдание. Девочка записала видео для матери, в котором эмоционально заявила, что у нее от одного упоминания об учебе начинается «атаческая паника» (паническая атака). Климова опубликовала ролик на своей странице, и он быстро завирусился. По словам актрисы, она не ожидала такого эффекта.