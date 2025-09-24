Ричмонд
Екатерина Климова снялась с дочерью от Гелы Месхи для обложки журнала

Актриса с дочерью Беллой снялась для модного журнала

Актриса Екатерина Климова снялась с дочерью от коллеги Гелы Месхи для обложки журнала. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, которое украсило новый выпуск «Каравана историй». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Климова с дочерью / фото: соцсети
Белле 30 сентября исполнится 10 лет. Девочка мечтает пойти по стопам своих родителей. Экс-супруги отдали дочь в театр-студию «Непоседы», где она, по словам Климовой, с удовольствием выступает, не пропуская занятий без уважительной причины.

В 2023 году Белла Месхи стала мемом. Она не хотела идти в школу после каникул и нашла достойное оправдание. Девочка записала видео для матери, в котором эмоционально заявила, что у нее от одного упоминания об учебе начинается «атаческая паника» (паническая атака). Климова опубликовала ролик на своей странице, и он быстро завирусился. По словам актрисы, она не ожидала такого эффекта.

Знаменитости состояли в браке четыре года, а летом 2019 года расстались — инициатором развода была артистка. Звезда отмечала, что они не сошлись характерами и не смогли дальше жить под одной крышей. Однако экс-супруги сохранили хорошие отношения. Месхи часто видится с дочерью, и дни рождения Беллы актеры всегда отмечают вместе.

Ранее в сети обсудили внешность 17-летнего сына Климовой.