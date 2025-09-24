59-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в полурасстегнутой рубашке

В июле звезда в подкасте модельера Моники Левински пошутила, что нанесла травму своим детям откровенными фотосессиями. Она рассказала, что в их доме висели кадры, на которых она была запечатлена обнаженной. Супермодель отметила, что они с мужем Рэнди Гербером скрывали от детей снимки. При этом манекенщица призналась, что сын Пресли и дочь Кайя относились нейтрально к съемкам матери без одежды.