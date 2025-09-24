Жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж

Актриса Кристина Бродская кардинально сменила имидж. Знаменитость решила стать брюнеткой. Артистка сняла себя до окрашивания волос и после, чтобы подписчики смогли оценить ее новый образ. Она показала результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Голосуем. Блондинка или брюнетка? Как лучше?» — обратилась к аудитории звезда.
Бродская замужем за коллегой Игорем Петренко. Они официально зарегистрировали отношения в 2016 году. Супруги воспитывают трех общих дочерей: 11-летнюю Каролину-Софию, 8-летнюю Марию и 6-летнюю Еву.
От брака с актрисой Екатериной Климовой у артиста также есть двое сыновей: 18-летний Матвей и 17-летний Корней. Мальчики периодически проводят время с отцом и его семьей. Супруги развелись в 2014 году после 10 лет брака.
Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам Климовой, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».