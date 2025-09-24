Жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж

Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам Климовой, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».