Эмили Ратаковски снялась в платье с откровенным декольте

Актриса показала фото в откровенном наряде
Эмили Ратаковски / фото: соцсети
Эмили Ратаковски / фото: соцсети

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

34-летняя манекенщица позировала перед камерой, стоя на улице. Знаменитость продемонстрировала фанатам фигуру в черном атласном платье, декольте которого частично обнажало ее грудь. При этом она подобрала к своему образу открытые туфли на шпильках, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза, подведя их черным карандашом.

Поклонники оценили снимки Ратаковски в комментариях. «Ты прекрасна», «Ты абсолютно великолепна», «Замечательная женщина», «Королева», «Самая горячая женщина в мире», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Ратаковски поделилась кадрами в микробикини и порадовала фанатов.