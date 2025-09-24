Ричмонд
Кармен Электра в микрошортах устроила откровенную съемку на диване

53-летняя актриса Кармен Электра устроила откровенную съемку на диване

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, устроила откровенную съемку на диване. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кармен Электра / фото: соцсети
Кармен Электра / фото: соцсети

53-летняя знаменитость предстала перед камерой в черных высоких сапогах и голубых микрошортах с разрезами по бокам, которые она надела на сетчатые колготки. Кроме того, на ней были корсет, оформленный шнуровкой на спине, кожаный чокер с металлическим кольцом и тонкая цепь с крестом. Эффектный образ дополнили яркий макияж и распущенные локоны.

На протяжении всего ролика звезда «Спасателей Малибу» позировала с раздвинутыми в стороны ногами, вставала на колени и демонстрировала на камеру пышную грудь.

Ранее Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном наряде и удивила поклонников. Тогда манекенщица снялась в облегающем мини-платье и колготках.