52-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секрет стройности

Российская актриса Юлия Высоцкая назвала отказ от кофе секретом стройности
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая раскрыла секрет стройности. Соответствующую информацию она опубликовала в своем Telegram-канале, который насчитывает 65 тысяч подписчиков.

52-летняя знаменитость рассказала, что перешла на определенный тип питания и физической нагрузки. Так, она отказалась от кофе, сахара и вина.

Помимо этого, звезда добавила в рацион овощи, козий и овечий йогурты, супы-пюре на ужин и правильные жиры. В то же время действенным способом держать себя в форме она назвала небольшие порции еды.

«Из физической нагрузки только растяжка, легкий пилатес, ходьба — щадящая, без фанатизма», — заключила артистка.

В феврале Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость снялась в желтом худи, накинув на голову капюшон, и черном пуховике.