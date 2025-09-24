Павел Табаков появился на премьере фильма «Август», в котором он сыграл одну из главных ролей. Его коллегами по проекту стали Сергей Безруков и Никита Кологривый.
30-летний актер рассказал Кино Mail, как проходили их совместные съемки. Он назвал Безрукова и Кологривого прекрасными партнерами.
«Это прекрасные слышащие партнеры, которые не тянут одеяло на себя, которые слышат, могут что-то посоветовать, но не без спроса, а очень тактично. Хотелось бы еще раз с ними пересечься», — отметил Табаков.
Также он рассказал, что самым сложным во время этих съемок считает поздние смены и отсутствие сна. Актер признался, что ему не приходилось учиться чему-то новому для работы в военной драме.
«Сложно было, когда для стрельбы мы зажимали один глаз. Но я достаточно пока еще не очень старый», — шутливо добавил Табаков.
Фильм «Август» — это историческая военная драма по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»). Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Даниил Воробьев.
В широкий прокат фильм «Август» выходит 25 сентября.