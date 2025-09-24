Режиссер «Лихих» Юрий Быков вспомнил, как жил в 1990-е годы

«Будучи оператором на дискотеке, я на себе испытал, что значит получить бутылкой по голове ровно в полночь. Сидишь за пультом, крутишь музыку группы “Руки Вверх”, объявляешь: “А сейчас через 10 секунд наступит Новый год. 10… 9… 8…” — и тут прямо в голову прилетает бутылка. Падаешь, а тебе кричат: “Включай, я сказал!” В этом, пожалуй, и заключается вся суть 90-х: со стороны все кажется захватывающим и интересным, а вот изнутри — совсем не весело», — вспомнил режиссер.