62-летняя Деми Мур вышла на публику в медном сияющем платье

Голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в медном сияющем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
62-летняя знаменитость стала гостьей премьеры короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актриса позировала перед фотографами в медном макси-платье, украшенном пайетками. Артистка также надела массивные кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.
Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Лила Мосс, Серена Уильямс, Анна Винтур и другие звезды.
Несколько недель назад Деми Мур посетила ежегодный гала-ужин Kering Foundation на Неделе моды в Нью-Йорке. Она вышла на публику в облегающем черном платье с разрезом до бедра и высоким горлом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и серьги с камнями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
