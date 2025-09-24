Ричмонд
62-летняя Деми Мур вышла на публику в медном сияющем платье

Актриса Деми Мур появилась на публике в сияющем платье в пайетках

Голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в медном сияющем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

62-летняя знаменитость стала гостьей премьеры короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актриса позировала перед фотографами в медном макси-платье, украшенном пайетками. Артистка также надела массивные кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Лила Мосс, Серена Уильямс, Анна Винтур и другие звезды.

Несколько недель назад Деми Мур посетила ежегодный гала-ужин Kering Foundation на Неделе моды в Нью-Йорке. Она вышла на публику в облегающем черном платье с разрезом до бедра и высоким горлом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и серьги с камнями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Ранее Деми Мур высказалась о переселении тяжелобольного Брюса Уиллиса в отдельный дом.