62-летняя Деми Мур вышла на публику в медном сияющем платье

Несколько недель назад Деми Мур посетила ежегодный гала-ужин Kering Foundation на Неделе моды в Нью-Йорке. Она вышла на публику в облегающем черном платье с разрезом до бедра и высоким горлом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и серьги с камнями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.