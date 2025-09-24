Кристина Асмус в личном блоге разместила фото, на которых она запечатлена в элегантном бархатном платье. 37-летняя актриса сообщила, что снимки были сделаны в 2024 году на кинофестивале «Маяк».
Звезда сериала «Райцентр» пожаловалась, что в этом году она пропустила фестивальный сезон.
«Мне очень горько… Нет, не то, что я прощаюсь с короткими волосами (это как раз прелестно, побаловались и будет). А то, что я с треском пропускаю в этом году фестивальный сезон. Ни на один из любимых не угодила…» — с грустью рассказала звезда.
Она призналась, что ее любимый кинофестиваль — как раз «Маяк».
«Это такой кинофестиваль, на который все сутки едут на поезде, чтобы посмотреть кино, а потом сутки едут обратно», — отметила Асмус. Она сообщила, что новый киносмотр состоится в октябре 2025-го в Геленджике.
Весной этого года Асмус попала в скандальную историю. Ее уволили из проекта «Склиф». Создатели сериала обвинили артистку в «создании крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу».
Ранее Кристина Асмус показала, как провела выходные с 11-летней дочерью и собакой.