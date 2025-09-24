Скарлетт Йоханссон посетила популярную передачу «Вечернее шоу со Стивеном Колбером», где представила свой режиссерский дебют — фильм «Великая Элеанор». Во время шоу Йоханссон вспомнила, как в детстве работала с Робертом Редфордом над лентой «Заклинатель лошадей» (1998). Тогда будущей звезде было всего 11 лет.
40-летняя актриса призналась, что съемки в картине под руководством Редфорда стали для нее переломным моментом. На съемочной площадке «Заклинателя лошадей» к юной Скарлетт впервые пришла идея снять собственный фильм. По словам Йоханссон, именно Редфорд вдохновил ее стать режиссером.
«Он вел со мной задушевные беседы, а затем координировал масштабную сцену вместе с нашим потрясающим первым ассистентом режиссера Джо Рейди и оператором-постановщиком Бобом Ричардсоном. И я подумала: “Эта работа выглядит интересной. Я бы хотела когда-нибудь этим заниматься”», — поделилась Йоханссон.
Также актриса отметила, что опыт сотрудничества с Редфордом продолжает вдохновлять ее и почти тридцать лет спустя.
«Он был теплым, добрым, терпеливым, щедрым, замечательным человеком, и он уделял мне так много времени каждый день», — сказала она о Редфорде.
Актер и режиссер Роберт Редфорд умер 16 сентября в возрасте 89 лет.
Ранее Скарлетт Йоханссон вышла в свет в облегающем платье без бретелек.