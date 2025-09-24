Ричмонд
Макрон назвал актрису Кардинале «олицетворением свободы и таланта»

Французы всегда будут хранить в сердцах «эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино», отметил Эмманюэль Макрон
Клаудия Кардинале
Клаудия КардиналеИсточник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Итальянская актриса Клаудия Кардинале, умершая в возрасте 87 лет во Франции, олицетворяла собой свободу и талант, которыми дополняла работы величайших мастеров кино. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отдавая последнюю дань уважения умершей актрисе.

«Клаудия Кардинале олицетворяла свободу, взгляд, талант, которые так много добавили к творчеству величайших мастеров, от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своим домом. Мы, французы, всегда будем хранить в наших сердцах эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино», — написал он в X.

Актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет в среду в коммуне Намур близ Парижа, где проживала последние годы. Причины ее смерти не уточняются, однако ее агент сообщил агентству AFP, что она ушла из жизни «в окружении своих детей».

Клаудия Кардинале, 1960 год
Клаудия Кардинале, 1960 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье эмигрантов с Сицилии и заработала первую славу, снявшись в короткометражной картине Рене Вотье «Золотые кольца» в 1952 году. В 1957 году была признана на конкурсе «самой красивой итальянкой Туниса».

Дебютом в полнометражном кино для нее стала небольшая роль в комедии «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли.

В общей сложности ее фильмография насчитывает более 120 работ, актрису приглашали в свои фильмы такие всемирно известные режиссеры как Лукино Висконти и Федерико Феллини, а на съемочной площадке она пересекалась с самыми известными актерами тех лет, в том числе Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо.

В 1969 году актриса снялась в фильме «Красная палатка» советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятом и профинансированным совместно с западной стороной. В интервью ТАСС она признавалась, что для нее эта работа «стала незабываемым опытом». В Советском Союзе ее героиня полюбилась зрителям навсегда, а для многих мужчин она стала идеалом красоты.