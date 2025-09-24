Макрон назвал актрису Кардинале «олицетворением свободы и таланта»

В 1969 году актриса снялась в фильме «Красная палатка» советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятом и профинансированным совместно с западной стороной. В интервью ТАСС она признавалась, что для нее эта работа «стала незабываемым опытом». В Советском Союзе ее героиня полюбилась зрителям навсегда, а для многих мужчин она стала идеалом красоты.