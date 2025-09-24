Макрон назвал актрису Кардинале «олицетворением свободы и таланта»

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Итальянская актриса Клаудия Кардинале, умершая в возрасте 87 лет во Франции, олицетворяла собой свободу и талант, которыми дополняла работы величайших мастеров кино. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отдавая последнюю дань уважения умершей актрисе.
«Клаудия Кардинале олицетворяла свободу, взгляд, талант, которые так много добавили к творчеству величайших мастеров, от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своим домом. Мы, французы, всегда будем хранить в наших сердцах эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино», — написал он в X.
Актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет в среду в коммуне Намур близ Парижа, где проживала последние годы. Причины ее смерти не уточняются, однако ее агент сообщил агентству AFP, что она ушла из жизни «в окружении своих детей».
Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье эмигрантов с Сицилии и заработала первую славу, снявшись в короткометражной картине Рене Вотье «Золотые кольца» в 1952 году. В 1957 году была признана на конкурсе «самой красивой итальянкой Туниса».
Дебютом в полнометражном кино для нее стала небольшая роль в комедии «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли.
В общей сложности ее фильмография насчитывает более 120 работ, актрису приглашали в свои фильмы такие всемирно известные режиссеры как Лукино Висконти и Федерико Феллини, а на съемочной площадке она пересекалась с самыми известными актерами тех лет, в том числе Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо.
В 1969 году актриса снялась в фильме «Красная палатка» советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятом и профинансированным совместно с западной стороной. В интервью ТАСС она признавалась, что для нее эта работа «стала незабываемым опытом». В Советском Союзе ее героиня полюбилась зрителям навсегда, а для многих мужчин она стала идеалом красоты.