Мединский оценил запрет комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

Решение молдавских властей запретить в стране демонстрацию популярной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» является «особым случаем глупости». Об этом в своем Telegram-канале заявил помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.
Он отметил, что старается не замечать всякого рода глупости. Но запрет Кишиневом фильма Леонида Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания» является «особым случаем». По словам Мединского, подобного рода решениями «“молдаванские власти” реально себя обессмертят».
О том, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности приняла решение о запрете показа культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию», стало известно 22 сентября. Причина — недопустимый «милитаристский контекст и политическое содержание».
«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова.
Фильм рассказывает о приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши, его соседа-изобретателя, создавшего машину времени, и вора-рецидивиста Милославского.
Бунша вместе с Милославским попадает в прошлое и подменяет на престоле царя Ивана Грозного, а тот в свою очередь оказывается в Москве 1970-х. Милославский при этом ведет государственные дела вместо напуганного управдома — например, отправляет стрельцов «выбить крымского хана с Изюмского шляха».
