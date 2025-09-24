Поклонницы Марго Робби стали отказываться от еды ради фигуры, как у актрисы

Поклонницы голливудской актрисы Марго Робби стали отказываться от еды ради фигуры, как у их кумира. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Журналисты обратили внимание, что в соцсетях появился тренд, где девушки стали зацикливаться на своем теле и пытаться похудеть нездоровыми способами после просмотра новых фотографий Марго Робби. Так, например, некоторые поклонницы актрисы выкладывают ролики, в которых сообщают, что теперь их рацион состоит из «воздуха или льда».
Тем временем блогерша Люси Клеир опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где рассказала об опасности голодовок. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она также сняла свою версию тренда, показав, как накладывает себе порцию риса с мясом и овощами после просмотра кадров с похудевшей Марго Робби.
«Я просто хочу прояснить: голоданием в “хорошую форму” не придешь», — подчеркнула блогерша.
В сентябре знаменитость удивила фанатов экстремальным похудением после родов. Актриса продемонстрировала фигуру на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие».
Она вышла на публику в «голом» платье из кристаллов с цветком на спине. Образ дополнили стринги, артистка при этом отказалась от бюстгальтера. Волосы ей уложили в аккуратный высокий пучок и сделали вечерний макияж с коралловой помадой.
Ранее фанаты Марго Робби обратились к актрисе с необычной просьбой.