Представитель Киану Ривза прокомментировал слухи о женитьбе актера

Представитель актера Ривза опроверг слухи о тайной свадьбе с Александрой Грант
Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Представитель голливудского актера Киану Ривза опроверг слухи о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант. Об этом сообщает издание E! News.

«Это неправда. Они не женаты», — заявил представитель артиста.

Слухи о тайной свадьбе пары впервые возникли 18 сентября. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант якобы связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.

«Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра дорожат своей личной жизнью, поэтому сохранение этого в тайне — идеальный вариант для них», — утверждал собеседник таблоида.

В 2023 году Ривз и Грант впервые поцеловались на глазах у общественности на красной дорожке на гала-вечере MOCA в Лос-Анджелесе. В октябре 2024-го пару заметили на свидании в Лондоне. Папарацци подловили влюбленных, когда те выходили из ресторана Cipriani London.

Ранее стало известно, что Киану Ривз дебютирует на Бродвее в легендарной постановке «В ожидании Годо».