Представитель Киану Ривза прокомментировал слухи о женитьбе актера

«Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра дорожат своей личной жизнью, поэтому сохранение этого в тайне — идеальный вариант для них», — утверждал собеседник таблоида.