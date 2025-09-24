Ольга Зуева снялась с подросшей дочерью от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева снялась с подросшей дочерью от коллеги Данилы Козловского. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейной прогулки по Вашингтону. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассказала подписчикам, что к ней в гости прилетела мать, которая и сделала этот кадр.