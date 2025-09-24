Ричмонд
Ольга Зуева снялась с подросшей дочерью от Данилы Козловского

Актриса опубликовала фото с пятилетней дочерью

Актриса Ольга Зуева снялась с подросшей дочерью от коллеги Данилы Козловского. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейной прогулки по Вашингтону. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассказала подписчикам, что к ней в гости прилетела мать, которая и сделала этот кадр.

Ольга Зуева с дочерью / фото: соцсети
Ольга Зуева с дочерью / фото: соцсети

«Самые длинные выходные», — отметила она.

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения дочери в 2020 году. Артист винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.

Девочка, которую назвали Ода-Валентина, живет со своей матерью в США, однако актриса не препятствует общению и встречам ребенка с отцом. По словам Козловского, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.

