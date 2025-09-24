Чулпан Хаматова поделилась новым видео: «Уже в публичных домах выступаем»

Звезда уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. До этого актриса Мария Машкова анонсировала в блоге зарубежные гастроли спектакля «Записки сумасшедших». В основе постановки — текст, созданный Дмитрием Крымовым: история о людях, которые потерялись в пространстве и времени, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах не по своей воле.