Фильм о группе «Звери» выйдет в 2026 году

Лидер группы Рома Зверь подчеркнул, что картина отражает искренность и настоящие эмоции, которые делают песни «Зверей» значимыми для слушателей
Группа «Звери» на премьере фильма «Все, что тебя касается», фото: пресс-служба
Группа «Звери» на премьере фильма «Все, что тебя касается», фото: пресс-служба

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм о российской рок-группе «Звери» будет представлен публике в 2026 году. Об этом сообщил создатель и лидер группы Рома Зверь в интервью ТАСС.

«Сначала картина покажется на фестивалях документального кино, а потом выйдет в прокат в 2026 году. Мы потратили на этот фильм очень много сил и времени, это не просто история группы, а исследование современной музыки и людей, которые ее слушают», — рассказал он.

По словам Зверя, фильм позволяет понять, почему одни песни становятся народными хитами и как музыка влияет на жизнь слушателей.

«Я буду рад, если фильм даст зрителю возможность открыть что-то новое о музыке и артистах», — добавил он.

Артист отметил, что во время съемок команда путешествовала по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда — встречалась с людьми и узнавалa их историю выбора песен группы.

Рома Зверь подчеркнул, что картина отражает искренность и настоящие эмоции, которые делают песни «Зверей» значимыми для слушателей, и надеется, что фильм поможет зрителям почувствовать связь с музыкой и артистами.

Группа «Звери» была создана в 2001 году вокалистом и гитаристом Романом Билыком, известным под псевдонимом Рома Зверь. Всего на счету группы — семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Среди известных песен группы — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя» и другие.