В Поморье кинематографисты освоили новые локации для съемок

Традиционно популярны у кинематографистов Малые Корелы, как музей-заповедник, так и туристический комплекс. В Корелах в этом году снимали также «По-братски» и несколько документальных лент, в том числе сериал «Народные художественные промыслы России» и проект «Моя любовь — Россия», в музее «Малые Корелы» снимали коллекцию колоколов. Центр Архангельска в этом стал съемочной площадкой для двух художественных фильмов: «По-братски» и «Любовь и пломбы», а также ряда документальных проектов. Среди них «Русский Милан» про местные бренды одежды в разных городах России, «Северное сияние» о Северном русском народном хоре и другие.