В Поморье кинематографисты освоили новые локации для съемок

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Кинематографисты в 2025 году использовали новые локации в Архангельской области для съемок фильмов, рассказал ТАСС руководитель Архангельского отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев. Это поселки и деревни на берегах Северной Двины в 40−50 км от Архангельска, еще одна популярная «точка» — самый старый в стране пароход-колесник «Гоголь».
Ранее наиболее популярными площадками для съемок были Кенозерье и Малые Корелы.
«В этом году все отправились в сторону Луковецкого. Роуд-муви “По-братски” снимали от Трепузово до Косково и в самом Косково. Романтическую комедию “Любовь и пломбы” снимали в районе “Япония” на берегу в поселке Боброво, это для съемок фильмов новые локации. И сразу несколько картин снимали на “Гоголе”, в том числе “Любовь и пломбы”», — рассказал Конычев.
Трепузово, Косково и Боброво входят в состав Боброво-Лявленского сельского поселения в Приморском округе, все они расположены на правом берегу Северной Двины.
«Мы выбрали Боброво и Косково потому, что это новые и очень интересные локации — и по ландшафтам, и по людям. Местные жители сами активно включались в процесс: помогали с организацией, давали все необходимое для съемок. Огромное спасибо главе района Валентине Рудкиной, которая неизменно поддерживает кинопроекты и помогает им воплощаться. Для нас это открытие — свежие места в Архангельской области, где можно создавать кино и одновременно рассказывать о регионе», — добавил Конычев.
«Япония» — это неофициальное название прибрежной части Боброво, даже местный родник называется Японский. Название существует более ста лет, по одной из версий оно связано с участием жителей этой части деревни в русской-японской войне.
Традиционно популярны у кинематографистов Малые Корелы, как музей-заповедник, так и туристический комплекс. В Корелах в этом году снимали также «По-братски» и несколько документальных лент, в том числе сериал «Народные художественные промыслы России» и проект «Моя любовь — Россия», в музее «Малые Корелы» снимали коллекцию колоколов. Центр Архангельска в этом стал съемочной площадкой для двух художественных фильмов: «По-братски» и «Любовь и пломбы», а также ряда документальных проектов. Среди них «Русский Милан» про местные бренды одежды в разных городах России, «Северное сияние» о Северном русском народном хоре и другие.