Суд рассматривает иск к «Мосфильму» об авторских правах

«Рябова О. А. обратилась в суд иском к ФГУП “Киноконцерн “Мосфильм”” о признании исключительного право на сценарий художественного фильма “Один из нас” 1970 года, взыскании с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на произведение в размере 4,3 млн рублей», — сказано в документе. Также Ольга Рябова требует информацию об авторстве сценария фильма, выплачиваемом вознаграждении Гелию Рябову с 1970 года до 13 октября 2015 года и обо всех показах фильма с 13 октября 2015 года.