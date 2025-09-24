Ричмонд
Суд рассматривает иск к «Мосфильму» об авторских правах

Вдова сценариста Гелия Рябована заявила об исключительных правах на сценарий фильма «Один из нас»
Кадр из фильма «Один из нас» 1970 г.
Кадр из фильма «Один из нас» 1970 г.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы рассматривает иск вдовы сценариста Гелия Рябова к киноконцерну «Мосфильм» о признании исключительного права на сценарий фильма «Один из нас» 1970 года, а также взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 4,3 млн рублей. Об сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Рябова О. А. обратилась в суд иском к ФГУП “Киноконцерн “Мосфильм”” о признании исключительного право на сценарий художественного фильма “Один из нас” 1970 года, взыскании с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на произведение в размере 4,3 млн рублей», — сказано в документе. Также Ольга Рябова требует информацию об авторстве сценария фильма, выплачиваемом вознаграждении Гелию Рябову с 1970 года до 13 октября 2015 года и обо всех показах фильма с 13 октября 2015 года.

Рябова подала иск в Никулинский суд Москвы в 2024 году, однако ей отказали в рассмотрении, посчитав, что иск не относится к подсудности районного суда. Московский городской суд отменил определение и вернул иск для рассмотрения.

Писатель, режиссер и сценарист Гелий Рябов умер 13 октября 2015 года. Он является одним из первооткрывателей места захоронения останков семьи Николая ll.