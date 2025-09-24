Сериал о Лиле Брик выйдет в начале 2026 года

«Знаете, я всегда остаюсь недоволен тем, что мы делаем, но здесь я могу сказать, что доволен. Если все получается на 50% от того, что планировал — уже хорошо. Здесь получилось процентов на 70, потому что у нас великолепный кастинг. Гениальная театральная актриса Маша Смольникова играет Лилю Брик, Андрей Максимов играет Маяковского и Евгений Стычкин — Осипа Брика. Ну и все остальные тоже хороши», — добавил он.